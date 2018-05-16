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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت مطرح کرد:

کمک ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خیرین برای توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت

کمک ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خیرین برای توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت

کرمانشاه- معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کمک ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خیرین در سال ۹۵ برای توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه مرکز درمانی فوق تخصصی سرطان کودکان درکرمانشاه اظهار داشت: خیرین نیک اندیش در سال ۱۳۹۵، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌هایی نظام سلامت کمک کردند.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجمع خیرین برای ساخت همراه سراها در سطح کشور  پیش بینی شده است.

ایازی گفت: به ویژه با مشارکت خیرین جوان ساخت همراه سراها در سطح کشور دنبال می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: ۱۰۵ میلیارد تومان در تفاهم نامه با خیرین اعم از خیرین استان و همچنین خیرین کشوری در امر سلامت منعقد شده است.

محمودرضا مرادی بیان کرد: خیر کرمانشاهی مقیم مشهد مقدس، تفاهم نامه ای را با ما امضا کردند که یک همراه سرا در محدوده بیمارستان امام رضا(ع) احداث نماید.

کد مطلب 4298847

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