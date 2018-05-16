به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی امروز در مراسم کلنگ زنی پروژه مرکز درمانی فوق تخصصی سرطان کودکان درکرمانشاه اظهار داشت: خیرین نیک اندیش در سال ۱۳۹۵، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌هایی نظام سلامت کمک کردند.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجمع خیرین برای ساخت همراه سراها در سطح کشور پیش بینی شده است.

ایازی گفت: به ویژه با مشارکت خیرین جوان ساخت همراه سراها در سطح کشور دنبال می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: ۱۰۵ میلیارد تومان در تفاهم نامه با خیرین اعم از خیرین استان و همچنین خیرین کشوری در امر سلامت منعقد شده است.

محمودرضا مرادی بیان کرد: خیر کرمانشاهی مقیم مشهد مقدس، تفاهم نامه ای را با ما امضا کردند که یک همراه سرا در محدوده بیمارستان امام رضا(ع) احداث نماید.