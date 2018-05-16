به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیک وردی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های فوتبال استان البرز که در سالن شهدای دانشگاه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امروز اهالی فوتبال استان گرد هم جمع شده‌اند تا از این قهرمانان تجلیل شود.

وی در ادامه تأکید کرد: البرز در حوزه ورزش فوتبال بهترین استعدادهای و ظرفیت‌ها را دارد.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز اضافه کرد: استان البرز باوجود ظرفیت‌های خوب ورزشی باید در لیگ‌های برتر فوتبال کشور خوش بدرخشد.

بیک وردی بابیان اینکه هیئت فوتبال برای تحقق این مهم از تلاشی فروگذار نیست، گفت: همه تلاش خود را برای هموارسازی مسیر انجام خواهیم داد.

وی ضمن تقدیر از پیشکسوتان فوتبال استان البرز، گفت: در کادر جدید هیئت فوتبال از جوانان و علاقه‌مندان به این ورزشی دعوت به عمل می‌آید، همچنین در این راه از نظرات پیشکسوتان هم بهره خواهیم برد.