به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیک وردی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترینهای فوتبال استان البرز که در سالن شهدای دانشگاه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امروز اهالی فوتبال استان گرد هم جمع شدهاند تا از این قهرمانان تجلیل شود.
وی در ادامه تأکید کرد: البرز در حوزه ورزش فوتبال بهترین استعدادهای و ظرفیتها را دارد.
رئیس هیئت فوتبال استان البرز اضافه کرد: استان البرز باوجود ظرفیتهای خوب ورزشی باید در لیگهای برتر فوتبال کشور خوش بدرخشد.
بیک وردی بابیان اینکه هیئت فوتبال برای تحقق این مهم از تلاشی فروگذار نیست، گفت: همه تلاش خود را برای هموارسازی مسیر انجام خواهیم داد.
وی ضمن تقدیر از پیشکسوتان فوتبال استان البرز، گفت: در کادر جدید هیئت فوتبال از جوانان و علاقهمندان به این ورزشی دعوت به عمل میآید، همچنین در این راه از نظرات پیشکسوتان هم بهره خواهیم برد.
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