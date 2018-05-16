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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

رئیس هیئت فوتبال استان البرز:

استان البرز باید در لیگ‌های برتر فوتبال خوش بدرخشد

استان البرز باید در لیگ‌های برتر فوتبال خوش بدرخشد

کرج - رئیس هیئت فوتبال استان البرز گفت: استان البرز باوجود ظرفیت‌های خوب ورزشی باید در لیگ‌های برتر فوتبال کشور خوش بدرخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیک وردی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های فوتبال استان البرز که در سالن شهدای دانشگاه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امروز اهالی فوتبال استان گرد هم جمع شده‌اند تا از این قهرمانان تجلیل شود.

وی در ادامه تأکید کرد: البرز در حوزه ورزش فوتبال بهترین استعدادهای و ظرفیت‌ها را دارد.

رئیس هیئت فوتبال استان البرز اضافه کرد: استان البرز باوجود ظرفیت‌های خوب ورزشی باید در لیگ‌های برتر فوتبال کشور خوش بدرخشد.

بیک وردی بابیان اینکه هیئت فوتبال برای تحقق این مهم از تلاشی فروگذار نیست، گفت: همه تلاش خود را برای هموارسازی مسیر انجام خواهیم داد.

وی ضمن تقدیر از پیشکسوتان فوتبال استان البرز، گفت: در کادر جدید هیئت فوتبال از جوانان و علاقه‌مندان به این ورزشی دعوت به عمل می‌آید، همچنین در این راه از نظرات پیشکسوتان هم بهره خواهیم برد.

کد مطلب 4298852

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