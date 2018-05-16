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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۳

استاندار فارس:

مدارس غیر دولتی استان فارس باید آسیب شناسی شود

مدارس غیر دولتی استان فارس باید آسیب شناسی شود

شیراز _ استاندار فارس گفت: فعالیت مدارس غیر دولتی مورد قبول است اما باید آسیب شناسی و تاثیر آنها بر نظام آموزشی مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش فارس افزود: آنچه که مهم بوده و باید بررسی شود این است که ۱۴ درصد مدارس غیر دولتی تا چه اندازه با استاندارد فضای آموزشی همخوان است.

وی ادامه داد: تا چه اندازه آسیب اجتماعی در این مدارس از بین رفته و یا تا چه اندازه در مباحث آموزشی تاثیر داشته است.

استاندار فارس یادآور شد: باید دید چه اندازه مدارس غیر دولتی تربیت آموزگار داشته یا اینکه فقط از نیروهای بازنشسته استقاده می شود.

تبادار تصریح کرد: آنچه دیده می شود تاکید مدارس غیر دولتی به قبولی کنکور و داشتن رتبه است اما مشخص نیست که چند نفر شغل یادگرفتند.

وی تصریح کرد: مدارس غیر دولتی نیز باید آسیب شناسی شود و اینکه سرمایه گذاران این بخش تا چه اندازه با نظام آموزشی هم خوانی دارد.

استاندار فارس افزود: داشتن سرمایه دلیلی بر راه اندازی مدارس غیر انتفاعی نیست بلکه باید دید آیا فضای آموزشی واقعی در آنها وجود دارد یا خیر.

تبادار یادآور شد: باید دید که آیا مراکز غیر دولتی به نظام آموزشی ضربه ای وارد کرده است یا خیر.

کد مطلب 4298853

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