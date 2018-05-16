پیشتازی «سائرون»، «النصر» و «الفتح» در نتایج نهایی انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، الفرات نیوز فهرستی از نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در این فهرست ائتلاف سائرون متعلق به مقتدی صدر دیده می شود که با تصاحب ۵۴ کرسی در صدر قرار گرفته است.

پس از سائرون، ائتلاف النصر دیده می شود که ۵۲ کرسی را کسب کرده و سپس الفتح که ۴۹ کرسی به دست آورده است.

از سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون نیز ۲۵ کرسی کسب کرده است. این درحالی است که جریان حکمت ملی ۲۲ کرسی به دست آورده است.

حزب دموکراتیک کردستان ۲۴ کرسی، حزب اتحاد کردستان ۱۵ کرسی، الوطنیه ۲۱ کرسی و القرار ۱۵ کرسی تصاحب کرده است.

علاوه بر این، الجماهیر الوطنیه ۷ کرسی، التغییر ۵ کرسی، الجیل الجدید ۴ کرسی، الأنبار هویتنا ۵ کرسی و نینوی هویتنا نیز ۳ کرسی به دست آورده است.

این در حالی است که الجبهه الکترکمانیه ۳ کرسی، اراده ۲ کرسی، الجماعه الاسلامیه ۲ کرسی و ائتلاف برای دموکراسی نیز ۲ کرسی کسب کرده است.

گفتنی است، انتشار این نتایج درحالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده بود که ظرف ۲۴ ساعت آینده نتایج نهایی به صورت رسمی اعلام می شود.