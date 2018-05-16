ورزش بانوان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های فوتبال استان البرز که در سالن شهدای دانشگاه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا انتخاب آقای بیک وردی را به سمت ریاست هیئت فوتبال استان تبریک می‌گویم.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش اهالی فوتبال این رشته پرطرفدار به جایگاه اصلی خود در کشور برسد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای استان تلاش کنیم تا در همه حوزه‌ها به جایگاه خود برسد، گفت: باید از امکانات موجود برای نیل به اهداف استفاده کنیم.

اکبریان ابراز تأسف کرد و گفت: سرانه ورزشی استان البرز پایین است باید برای بالا بردن سرانه تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری ضمن تقدیر از سپاه استان، گفت: یک اتفاق خوب برای ورزش البرز ساخت اماکن ورزشی توسط سپاه پاسداران است که در چند سال اخیر مورد بهره‌برداری اهالی ورزش استان قرارگرفته است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین اتفاق فوتبالی البرز قهرمانی تیم فوتسال بانوان بود که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد، باید نگاه ویژه‌ای به ورزش بانوان شود.