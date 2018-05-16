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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۳

در جم؛

نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان جنوب استان بوشهر برگزار شد

نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان جنوب استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جم گفت: نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در شهرستان جم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کارگر بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در تالار شهید خاتمی جم اظهار داشت: این نمایشگاه با ۳۷ اثر از هنرمندان شهرستان جم و کنگان به همت انجمن هنرهای تجسمی جم برگزار شد.

کارگر ادامه داد: آثار در دو قالب نقاشی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شد که آثار خوشنویسی در دو سبک شکسته و نستعلیق بود و نقاشی ها هم در سبک های متعددی به توجه مردم رسید.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه پاسداشت فردوسی حکیم شاعر ارزشمند کشور و همچنین همکاری هنرمندان دو این شهرستان بود که این نمایشگاه با نام نگهبان زمین که استعاره ای از ماه اردیبهشت است نمایش داشته شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جم افزود: احداث ساختمان پلاتو در چگاسه شهر جم، تفاهم نامه های فرهنگی و هنری مشترک با شهرک ها و شرکت های مستقر در شهرستان، تدوین و تصویب تقویم فرهنگی و هنری شهرستان در جلسه شورای فرهنگ عمومی از فعالیت هایی است که اولین بار در سطح شهرستان انجام شده است.

کارگر ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه مشترک برای اجرای برنامه های فرهنگی هنرمندان در سطح شهرستان، رایزنی با شورای اسلامی و شهرداری شهر جم در تصویب کمک مالی ۵۰۰ میلیون ریالی که به حساب انجمن‌ها واریز شد و همچنین تقدیم بسته فرهنگی و هنری ۲۰ موردی شهرستان جم، که نیازمند اعتباری بالغ بر «۵۰میلیارد تومان» است به نماینده حوزه انتخابیه خانم الماسی که درصورت تحقق بخش‌هایی از آن، می تواند گره گشای بخشی از مشکلات موجود باشد را نیز می توان از اهم فعالیت ها و دستاوردهای این اداره قلمداد کرد.

کد مطلب 4298865

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