به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه سلامت ایران، طاهر موهبتی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران درمراسم افتتاح طرح استحقاق سنجی بیمارستان‌های استان مازندران که در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری برگزار شد، تحقق دولت الکترونیک را یکی از آرزوهای کشور دانست و بیان کرد: قرار بود در برنامه سوم، چهارم و پنجم ظرف مدت ۳ سال شاهد تحقق دولت الکترونیک در کشور باشیم ولی این موضوع تاکنون محقق نشده است و این بار در برنامه ششم توسعه نیزبه آن تاکید شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه از مجموع ۶۰۶ بیمارستان حذف دفترچه تاکنون در ۳۲۰ بیمارستان کشور به سرعت در حال انجام است، ادامه داد: گام اول ما تحقق نظام استحقاق سنجی است. به عبارت دیگر فرآیند استحقاق سنجی باید به سه سوال اصلی یعنی اینکه چه کسی، در چه مرکزی و چه خدمتی را دریافت می‌کند، پاسخ دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: سختی کار در حوزه سلامت به دلیل تعدد و گستردگی خدمات سلامت بیش از حوزه‌های دیگر است. اگرچه ۲۰ سال قبل ما از انتخاب‌های دیگری حرف می‌زدیم و برای استقرار دولت الکترونیک محاسن تعریف می‌کردیم ولی امروز برای ادامه راه هیچ انتخاب دیگری فراروی ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای راهنماهای بالینی و گایدلاین‌ها، حذف همپوشانی، مدیریت هزینه، سقف گذاری در خدمات بیمه‌های سلامت، مشتری مداری، نظارت و شفاف سازی هزینه‌ها در گرو آی تی و دولت الکترونیک است، گفت: در قواعد بیمه‌گری هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم، ردپایی از حوزه الکترونیک وجود دارد که محقق شدن آن می‌تواند نتایج ارزشمندی را برای کشور داشته باشد.

موهبتی با اشاره به اینکه با همراهی وزارت بهداشت حذف دفترچه در ۶ ماهه اول سال جاری در تمام بیمارستان‌های دولتی اجرا خواهد شد، بیان کرد: همپوشانی‌های موجود بین سازمان‌های بیمه‌گرعدد کمی نیست ولی از اینکه امروز توانستیم از ایجاد همپوشانی جدید از طریق دسترسی به پایگاه‌های جمعیتی جلوگیری کنیم باید خشنود باشیم. در صورتی که در هنگام دریافت خدمت، همپوشانی به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد و حذف شود، می‌تواند به نظام برنامه ریزی کشور و مدیریت هزینه‌ها کمک کند.

وی به تشکیل پایگاه جمعیت درمان بیمه‌شدگان کشور اشاره کرد و گفت: براساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۷ مقرر شد که ظرف مدت ۶ ماه پایگاه جمعیت درمان بیمه شدگان کشور متشکل از سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و ۱۹ دستگاه اجرایی کشور در سازمان بیمه سلامت شکل بگیرد که به طور همزمان با اجرای طرح استحقاق سنجی در کشور انجام خواهد شد.