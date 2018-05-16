حضور ۲ ورزشکار و یک مربی استان مرکزی در رقابت های جهانی ژیمناستیک

مسعود مرشدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو ورزشکار و یک مربی ورزش ژیمناستیک استان مرکزی به اسامی آرش رحمتی به عنوان سرمربی تیم ملی، سجاد رفیعی رده سنی بزرگسالان و سعید نجفی رده سنی جوانان به عنوان ورزشکار پس از گذراندن مراحل مختلف اردوی آمادگی تیم ملی به عنوان اعضای تیم جمهوری اسلامی برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۸ پرتقال پذیرفته و به همراه کاروان ورزشی کشور، عازم پرتقال شدند.

سرپرست هیات ژیمناستیک استان مرکزی افزود: هم اکنون پنج هزار و ۶۰۰ ورزشکار سازمان یافته شامل دو هزار و ۲۰۰ بانو و سه هزار و ۴۰۰ مرد تحت پوشش این هیات در استان مرکزی فعالیت دارند.

مرشدی خاطر نشان کرد: همچنین ۴۰ داور شامل ۲۰ داور مرد و ۲۰ داور زن و ۱۰۷ مربی شامل ۵۷ مربی مرد و ۵۰ مربی زن در استان مرکزی با این هیات ورزشی همکاری دارند.

سرپرست هیات ژیمناستیک استان مرکزی تصریح کرد: هیات ژیمناستیک استان مرکزی با برنامه ریزی های حساب شده و حرکت در جهت شکوفایی و شناخت استعدادها، تصمیم دارد به عنوان یکی از رشته های موفق و مدال آور در تمامی رده های سنی در مسابقات، در پایان سال جاری کارنامه درخشان ارائه دهد.