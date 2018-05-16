۵۷۴ روستای استان بوشهر دارای ارتباط تلفن ثابت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سملیان با تبریک فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی اظهار داشت: ۵۷۴ روستای از ۶۲۳ روستای استان دارای ارتباط تلقن ثابت است و مابقی روستاهایی استان بوشهر که عدم پوشش تلفن ثابت دارند زیر ۵ خانوار یا خالی از سکنه هستند.

وی از اجرای پروژه ارتباط بر بستر فیبر نوری شهری توسط شرکت مخابرات استان خبر داد و گفت: این پروژه قدم بزرگی در بالا بردن کیفیت ارتباط شهرها است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اهمیت کاهش زمان قطعی ارتباطات و پایداری شبکه آن برای همه نهادها سازمان‌ها، شرکت‌ها خصوصا در زمان مدیریت بحران از راه‌اندازی مسیر فیبر پشتیبان کنگان به عسلویه خبر داد و گفت: در آینده نزدیک مسیر فیبر پشتیبان کنگان به جم نیز راه اندازی می‌شود.