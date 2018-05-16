به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش با انتشار پیامی توئیتری از محکومیت اتصال زمینی شبه‌جزیره کریمه به روسیه توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» خبر داد.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص اعلام کرد: ناتو بهره برداری از پُل کریمه (به روسیه) را محکوم می کند.

ناتو در ادامه مدعی شد که این اقدام مسکو «نقض حاکمیت اوکراین» به شمار می آید.

لازم به ذکر است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز سوار بر یک کامیون، پل ارتباطی میان شبه‌جزیره کریمه به روسیه را افتتاح کرده بود.

ساعتی پیش نیز وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای افتتاح این پل را محکوم کرده بود.

لازم به ذکر است، به دنبال الحاق دوباره «کریمه» در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به روسیه غرب به سرکردگی آمریکا تلاش های زیادی را مقابله با مسکو در پیش گرفته است.