بخش خصوصی در تامین برخی داروها انتظارات را برآورده نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، کیانوش جهانپور، با تایید این مطلب که برخی واردکنندگان بخش خصوصی در تامین نیاز کشور به داروی وارداتی پایین تر از حد انتظار ظاهر شده اند، گفت: شاید برآوردها از توان مدیریتی بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور بخصوص در حوزه داروهای خاص، استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینانه‌ بوده و یا به هر دلیل دیگری در مواردی شرکت های تامین کننده دارو آنگونه که باید و شاید در این حوزه کارآمد حاضر نشده اند و این امر هر از گاه موجب بروز کمبود مقطعی یا تاخیر و تعلل در تامین داروی مورد نیاز می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بنا بر این تجارب و سوابق، موضوع برگشت تهیه و تامین یکسری داروها به دولت و بخش دولتی بطور جدی در دستور کار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته و پس از بررسی های لازم، تامین تمام یا بخشی از داروهای خاص مورد نیاز با ساز و کارهایی که در نظر گرفته خواهد شد به بخش دولتی باز خواهد گشت.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: امنیت دارویی کشور اقتضاء می کند که با رصد، شناسایی و احصای نقاط آسیب در سال های گذشته برای آینده تدابیر جدیدی اندیشیده شود و این موضوع با جدیت در سازمان غذا و دارو در حال پیگیری است .

وی در پایان اظهار داشت : قاعدتا از نقاط قوت بخش خصوصی در این زمینه بهره کافی گرفته خواهد شد ولی در حوزه ها و مواردی که به هر دلیل بخش خصوصی در گذشته یا امروز، کارآمد ظاهر نشده است تجدید نظر صورت خواهد گرفت و دولت با راهکارهای قانونی بعنوان یک امر حاکمیتی در این موارد مداخله مستقیم خواهد داشت.