پارک «عاشورا» در ورامین احداث می شود

حسین دهقان، در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات احداث و بهسازی پارک «عاشورا» در محله «خیرآباد» ورامین خبرداد و افزود: با توجه به پیگیری های اجرایی در خصوص تسریع در امور عمرانی آغاز عملیات زیر ساخت پارک عاشورا خیر آباد در دست اقدام معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین قرار دارد.

شهردار ورامین همچنین از کف پوش گذاری پیاده رو و پارک «شهید اصفهانی» واقع در «امر آباد» ورامین خبر داد و گفت: این پروژه هم اکنون در دست اجرا است و بازخوردهای بسیار رضایت بخش و دل گرم کننده ای در این خصوص از شهروندان محله «امر آباد» دریافت کرده ایم.

شهردار ورامین گفت: از تمامی شهروندان که شرایط زیست محیطی فعالیت های عمرانی شهرداری را در محله سکونت خویش تحمل می کنند، سپاسگزارم و امیدوارم در بهسازی و خدمات بیشتر به مردم شاهد رشد، آبادانی و شکوفایی هر چه بیشتر شهر ورامین باشیم.

وی گفت: بر این باور هستیم، که مردم شهید پرور دیار پانزده خرداد شایسته بهترین خدمات عمرانی و شهری هستند.