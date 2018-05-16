قراردادهای سفید منجر به استثمار کارگران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریا بیگی عصر چهارشنبه در همایش گردهمایی انجمن صنفی کارگری معلمان غیرانتفاعی و مربیان مازندران در ساری با اشاره به نقش کارگران و معلمان در جریان انقلاب اسلامی اظهار داشت: حمایت از محرومان و مستضعفان از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امروز در تشکیلاتی کار می‌کنیم که قانون کار، تأمین اجتماعی، درمان رایگان و حمایت از کارگران را سرلوحه قرار داده است و افتخار می‌کنیم کارگران نه‌تنها کم‌سواد نیستند بلکه نویسنده، معلم و شاغل در بخش‌های مختلف هستند.

وی عنوان کرد: قانون کار و انجمن صنفی محصول خانه کارگر است و بیش از پنج هزار نفر از کارگران دارای تحصیلات عالیه بوده و در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنند.

دریا بیگی ادامه داد: امروز معضل اصلی کارگران مشکلات معیشتی است و این امر وضعیت را اسفناک کرده است درحالی‌که طبق قانون، کارگران باید حداقل حقوق قانونی را دریافت کنند .

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: متأسفانه جریان خصوصی‌سازی در استان به فساد، مال‌اندوزی و ویژه خواری تبدیل‌شده است و قراردادهای سفید امضاء در شأن کارگران نیست و استثمار محسوب می‌شود.

وی خواهان توجه به بیمه کارگری کارگران شد و گفت: طرحی باید در مجلس تهیه تا به این بخش توجه اساسی شود.