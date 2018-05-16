ایران آمادگی ارائه هر کمکی برای بازسازی سوریه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی الشیخ نماینده مجلس شعب سوریه امروز(چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوریه از ظرفیت های بالایی برای گسترش بیش از پیش مناسبات در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و بین المللی بویژه پس از بحران داعش برخوردار هستند و ما همواره در مجلس شورای اسلامی از روند توسعه هر چه بیشتر روابط با دولت و ملت سوریه استقبال می کنیم.

بروجردی در ادامه با اشاره به حملات اخیر آمریکا و هم پیمانان غربی اش به سوریه، آنرا اقدامی شکست خورده به منظور احیای آبروی از دست رفته و دادن روحیه به تروریست های تکفیری دانست.

وی در رابطه با بازسازی سوریه پس از جنگ، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و مشارکت دوستان سوریه هر چه سریعتر روند بازسازی شروع شود و جمهوری اسلامی ایران آمادگی ارائه هر کمکی به بازسازی سوریه را دارد.

علی الشیخ، نماینده مجلس شعب سوریه در این دیدار، با ابراز قدردانی از ایستادگی و حمایت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت و دولت سوریه، افزود: برداشت ما از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، به عنوان حامی تمام مقدسات و ارزشها بویژه مسئله قدس می باشد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در راستای مصالح کشورهای اسلامی و عربی است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود بین دو کشور، گفت: ضروریست روابط فی مابین در راستای رسیدن به چشم انداز مورد نظر مسئولان دو کشور تقویت و توسعه یابد.

نماینده مجلس شعب سوریه با اذعان به پیروزیهای پیش رو ارتش در مناطق حجر الاسود و شمال حمص، عنوان کرد: مطمئنا نقش هم پیمانان ما بویژه ایران در دست یافتن ما به این پیروزیها غیرقابل انکار است، امیدواریم بتوانیم همچنان در یک فضای مشترک و دوستی توطئه دشمنان را به شکست بکشانیم.

وی در پایان کشورهایی را سهیم در بازسازی سوریه دانست که در دوران سختی در کنار دولت و ملت این کشور بودند و خاطرنشان کرد: این موضوع تصمیمی است که رئیس جمهور به نیابت از ملت اتخاذ نموده است.