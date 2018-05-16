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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

مهدی طارمی:

تلاشم را می‌کنم در ترکیب اصلی باشم/ حضور در قطر باتجربه‌ترم کرد

تلاشم را می‌کنم در ترکیب اصلی باشم/ حضور در قطر باتجربه‌ترم کرد

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد که حضور در تیم قطری باعث بالا رفتن تجربه اش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طارمی در حاشیه تمرین عصر امروز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به آخرین وضعیت خود گفت: باید در دیدارهای تدارکاتی که داریم عملکرد مطلوبی داشته باشیم و از تجربه این بازیها برای جام جهانی استفاده کنیم. 

وی با اشاره به بازی تدارکاتی تیم ملی با ازبکستان و ترکیه گفت: هر دو تیم می توانند به آماده سازی تیم ما کمک کنند چرا که از تیم های خوب قاره آسیا و اروپا هستند و سبک بازی خوبی دارند. بازی محکم این دو تیم می تواند به نفع ما باشد. 

طارمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید آیا در ترکیب اصلی تیم ملی خواهد بود گفت: برای همه بازیکنان باید مهم این باشد که پرچم ایران را بالا ببرند و به موفقیت تیم ملی کمک کنند. من به عنوان یک بازیکن تمام تلاشم را می کنم که در ترکیب اصلی قرار بگیرم. البته خیلی‌ها می‌گویند من مهاجم هستم اما در تیم ملی هیچگاه مهاجم نوک بازی نکرده‌ام و یا چپ به میدان می‌رفتم و یا راست.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه چرا راهی قطر شد گفت: چند ماه قبل از جام جهانی نیاز داشتم که در شرایط خوبی داشته باشم و برای حضور در روسیه آماده شوم. حضور در قطر برای من تجربه بالایی بود و امیدوارم این تجارب در جام جهانی به من کمک کند.

کد مطلب 4298887
رضا خسروي

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