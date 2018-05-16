وضعیت آموزشی و تربیتی مدارس غیر دولتی کشور مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند عصر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش فارس افزود: عملکرد شورای آموزش و پرورش فارس قابل قبول است زیرا فعالیت های کاربردی انجام شده است.

وی ادامه داد: در دنیای امروز نقش آموزش و پرورش بر توسعه مشخص است که بسیاری از اهداف از مسیر نظام تربیت ممکن است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:پویایی و کارآیی نظام آموزش و پرورش کشور نشان از موفقیت هر کشور دارد اما آموزش و پرورش به تنهایی موفق به کار نیست.

زینی وند یادآور شد: در بحث مشارکت مردم نیز شوراهای آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

وی ادامه داد: قانون مدارس غیر دولتی وظایفی را بر عهده آموزش و پرورش و موسسین گذاشته است که بسیاری از آنها بازنشستگان آموزش و پرورش هستند که اگر کمک های ما نباشد با مشکل مواجه خواهند شد.

معاون زیر آموزش و پرورش تاکید کرد: بسیاری از مراکز آموزشی غیر دولتی با استاندارد های لازم فضای آموزشی فاصله داشته که امسال بودجه مشخصی برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است.

زینی وند با اشاره به وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس غیر انتفاعی کشور، گفت: نظارت مشخص بر روی مدارس غیر دولتی وجود دارد و خوشبختانه وضعیت آموزشی و تربیتی مدارس غیر دولتی مناسب است.

وی تاکید کرد: موسسین مدارس غیر دولتی بهترین کارآفرین ها هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.