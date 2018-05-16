رژه خودروهای تاریخی در «سعدآباد»

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه رژه ۵۰ خودرو و موتورسیکلت با قدمت بیش از ۴۰ سال از مجموعه فرهنگی و تاریخی «سعدآباد» آغاز و پس از توقف در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سمت موزه ملی ایران و در نهایت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران انجام شد.

این مراسم با استقبال گسترده و پرشور علاقمندان به وسایل نقلیه تاریخی و مردم در شمال تهران برگزار شد.

قدیمی ترین خودروی شرکت کننده در این رژه یک دستگاه بنز ۲۲۰ کروکی مدل ۱۹۵۴ بود، که به گفته مسئولان مراسم تنها همین یک خودرو در سراسر کشور وجود دارد.

در این مراسم، که با حضور رامین افشاری مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران گفت: تنوع رنگ و فرم خودروها نشان از تنوع و فرهنگ مردم کشورهای مختلف دارد.

محمدحسن طالبیان خودروهای تاریخی را یادگار و میراث تاریخ مدرن خواند و افزود: در این خودروها می توان به خوبی بخش تکنولوژی تاریخ مدرن را مشاهده کرد.

وی با بیان این که این مراسم هم زمان با گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و در جهت زنده کردن خاطرات تاریخ معاصر برگزار شد، تاکید کرد: استقبال خوب مردم از این رژه نشان دهنده علاقمندی شهروندان و مخاطبان به تاریخ و میراث فرهنگی است.

مدیر اتومبیل رانی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: این خودروها اغلب ساخت کشورهای آمریکایی و اروپایی هستند.

سلمان یارمحمدی اضافه کرد: نمایشگاه خودروهای تاریخی از دوم فروردین ماه در مجموعه فرهنگی تاریخی «سعدآباد» گشایش یافته بود و امروز هم زمان با اجرای این رژه، به کار خود پایان داد.