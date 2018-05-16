تأثیر منفی نفت ۸۰ دلاری بر تقاضای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز از لندن، آژانس بینالمللی انرژی امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشتماه) اعلام کرد که ممکن است رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی آهستهتر شود، زیرا قیمت نفت به ۸۰ دلار نزدیک میشود و بسیاری از کشورهای واردکننده نفت، دیگر یارانه سوخت ارائه نمیکنند.
این نهاد پیشبینی کرد:رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد، در حالی که در برآورد پیشین این نهاد، رشد تقاضای نفت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرد: تقاضا برای نفت اوپک در مدت باقیمانده از سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، در حالی که این رقم در ماه آوریل امسال به ۳۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز میرسد. در این میان، عرضه نفت جهان در ماه آوریل امسال نسبت به آوریل پارسال، یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت که بیشتر آن مربوط به کشورهای غیر عضو اوپک بود.
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