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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای؛

روحانی حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

روحانی حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اسلامی ایران در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ،ﺣﻠﻮل ﻣﺎه مبارک رمضان؛ ماه میهمانی خدا و جاری شدن رحمات و برکات الهی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اسلامی ایران در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻠﻮل ﻣﺎه مبارک رمضان؛ ماه میهمانی خدا و جاری شدن رحمات و برکات الهی را تبریک گفت.

حجت الاسلام حسن روحانی در این پیام تصریح کرده است : امروزه نقش سران کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر برای پاسداری از هویت اسلام اعتدالی و همنوایی در مبارزه با خشونت و افراط‌گری پررنگ‌تر می‌باشد تا در برابر زیاده‌خواهی‌ها و عهدشکنی‌های سلطه‌گران ایستاده و براساس آموزه‌های دینی و انسانی گامی در جهت تحقق صلح، عدالت و آرامش برای همه انسان‌ها به ویژه مسلمانان جهان برداریم.

رئیس جمهور افزوده است: امیدوارم با وزیدن نفحات الهی و گشوده شدن درهای رحمت و مغفرت خداوندی در این ماه پرفیض، جان تازه‌ای در کالبد تمامی انسان‌های نیک‌اندیش دمیده شود و بتوانیم با تمسک به حقیقت و ماهیت روح‌پرور این ماه نورانی، پیوند عمیقی را با خالق یکتا برقرار نموده و در جهت کسب رضایت حضرت حق و دستیابی به کمال انسانی، گام‌های محکمی را برداریم.

روحانی در پایان این پیام  از خداوند متعال، سلامتی و توفیق روزافزون در انجام عبادات در این ماه شریف برای سران کشورهای اسلامی و رفاه و سعادت برای مسلمانان آرزو کرده است.

کد مطلب 4298898

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