خروج از برجام حیثیت آمریکا را مخدوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع نمازگزاران مسجد جامع کهک به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: خروج آمریکا از برجام که با دستپاچگی و قبل از موعد مقرر اعلام شد برای این بود که دستاورد مقاومت اسلامی در انتخابات لبنان را تحت الشعاع قرار دهد.

وی اظهار کرد: اقدام نسنجیده آمریکا در خروج از برجام علاوه بر این که حیثیت آمریکا را در جهان زیر سئوال برده، از نظر سیاسی موقعیت خوب بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: برجام یک قرارداد رسمی بین المللی است، بنابراین خروج آمریکا از این قرارداد یک بدعت است.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، با موضع گیری‌های قاطعانه‌ای که مقام معظم رهبری و مسئولان کشور در رابطه با خروج آمریکا از برجام نشان داده‌اند، ملت‌های جهان به عهدشکنی آمریکا و پایبند نبودن مسئولان این کشور به قوانین بین المللی پی برده‌اند.

وی در مورد جمله اخیر مقام معظم رهبری که خطاب به رئیس جمهوری آمریکا فرمودند «شما غلط می‌کنید» گفت: معنای جمله مقتدرانه مقام معظم رهبری این است که جمهوری اسلامی قدرتمند است و استکبار جهانی برای ما خطری نیست. این جمهوری اسلامی است که برای آمریکا خطر است. ما روی اصول خودمان ایستاده‌ایم. مردم ایران در صحنه و جوانان ما آماده فداکاری هستند. تا آخر ایستاده‌ایم و راه امام و شهدا را ادامه خواهیم داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، مهم‌ترین راهبرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان را اتحاد و ایستادگی ملت دانست و تأکید کرد: مطمئن باشید تحریم‌های اقتصادی، خروج از برجام، بازی‌های کودکانه آمریکا و عربده کشی و توطئه‌های اسرائیل و عربستان نمی‌تواند نظام اسلامی و نسل جوان را از راهی که انتخاب کرده‌اند منحرف و منصرف کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایدئولوژی متعالی، رهبری خردمند و ملت هوشمندی که دارد منافع همه دولت‌های ظالم را در منطقه به خطر انداخته است، بنابراین عصبانیت دشمنان از قدرت نفوذ جمهوری اسلامی ایران طبیعی است و بگذارید عصبانی باشند و از این عصبانیت بمیرند.