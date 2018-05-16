مجلس مشکلات کارگران و فرهنگیان را رصد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر یوسف نژاد عصر چهارشنبه در گردهمایی انجمن صنفی کارگران و معلمان غیرانتفاعی در ساری با اشاره به مشکلات فرهنگیان و کارگران اظهار داشت: در نظام کار و کارگری باید حداقل حقوق که بیش از یکمیلیون تومان است رعایت و پرداخت شود و طبق قانون فرهنگیان غیردولتی نیز باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند.
وی افزود: تأمین اجتماعی و وزارت کار باید مشکلات فرهنگیان و کارگران را رصد کنند و در تنظیم قراردادهای بین کارگر و کارفرما نظارت و دخالت داشته باشند.
یوسف نژاد اظهار داشت: ما وظیفهداریم علاوه بر فرهنگیان مشکلات مؤسسان و هیئت مؤسس مدارس غیرانتفاعی را رفع کنیم و دستگاههای اجرایی و نظارتی باید در این زمینه تلاش داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: قانونگذار تسهیلاتی برای سرمایهگذاران در حوزه مدارس غیردولتی در نظر گرفته و باید به این موارد توجه اساسی داشته باشند زیرا تکلیف برای این حوزهها در قانون مشخصشده است.
یوسف نژاد خواهان ارجاع مشکلات حوزه کارگری و فرهنگیان به نمایندگان استان شد و گفت: مشکلات صنفی فرهنگیان و کارگران با حمایت نمایندگان مجلس رصد و پیگیری میشود.
وی با تأکید براینکه همه دستگاهها باید برای رفع مشکلات فرهنگیان و کارگران پشتیبانی کنند گفت: مشکلات این بخش با کمک یک دستگاه قابلرفع نیست.
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