مجلس مشکلات کارگران و فرهنگیان را رصد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر یوسف نژاد عصر چهارشنبه در گردهمایی انجمن صنفی کارگران و معلمان غیرانتفاعی در ساری با اشاره به مشکلات فرهنگیان و کارگران اظهار داشت: در نظام کار و کارگری باید حداقل حقوق که بیش از یک‌میلیون تومان است رعایت و پرداخت شود و طبق قانون فرهنگیان غیردولتی نیز باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند.

وی افزود: تأمین اجتماعی و وزارت کار باید مشکلات فرهنگیان و کارگران را رصد کنند و در تنظیم قراردادهای بین کارگر و کارفرما نظارت و دخالت داشته باشند.

یوسف نژاد اظهار داشت: ما وظیفه‌داریم علاوه بر فرهنگیان مشکلات مؤسسان و هیئت مؤسس مدارس غیرانتفاعی را رفع کنیم و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید در این زمینه تلاش داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: قانون‌گذار تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران در حوزه مدارس غیردولتی در نظر گرفته و باید به این موارد توجه اساسی داشته باشند زیرا تکلیف برای این حوزه‌ها در قانون مشخص‌شده است.

یوسف نژاد خواهان ارجاع مشکلات حوزه کارگری و فرهنگیان به نمایندگان استان شد و گفت: مشکلات صنفی فرهنگیان و کارگران با حمایت نمایندگان مجلس رصد و پیگیری می‌شود.

وی با تأکید براینکه همه دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات فرهنگیان و کارگران پشتیبانی کنند گفت: مشکلات این بخش با کمک یک دستگاه قابل‌رفع نیست.