مربی سابق سپاهان در آستانه حضور در تیم فوتسال گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان امسال عزم خود را جزم کرده است تا به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال برسد. گیتی پسند با هدایت رضا لک خیلی زود وارد بازار نقل و انتقالات شد و بازیکنانی مثل محمد طیبی، مهران عالیقدر و مهدی جاوید را به خدمت گرفت و قرارداد بازیکنان پیشین خود از جمله سپهر محمدی، محمد کشاورز و افشین کاظمی را تمدید کرد.

گیتی پسند در کادر فنی خود هم تغییراتی خواهد داشت. این باشگاه مذاکراتی با «رافائل فوگاگیرو» بدنساز برزیلی داشته و قرار است این مربی هم که سابقه کار در تیم فوتبال سپاهان را دارد به گیتی پسند بیاید. رافائل در زمان سرمربیگری عبدالله ویسی در سپاهان کار می کرد.

علیرضا جنتی مدیرعامل باشگاه گیتی پسند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مذاکراتی با رافائل داشته ایم ولی حضورش هنوز در گیتی پسند قطعی نیست. تا پایان هفته وضعیت رافائل مشخص می شود.