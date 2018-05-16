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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۳۸

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:

۲۵۰ میلیون دلار برای گسترش آبیاری نوین کشاورزی اختصاص یافت

۲۵۰ میلیون دلار برای گسترش آبیاری نوین کشاورزی اختصاص یافت

اراک- معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار بودجه به منظور گسترش سیستم آبیاری نوین کشاورزی در کشور طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری روز چهارشنبه در جریان بازدید از چند پروژه سیستم آبیاری نوین کشاورزی در اراک، اظهار داشت: ۳۰۰ میلیون دلار در سال گذشته و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۵ به توسعه سیستم آبیاری نوین در اراضی کشاورزی کشور اختصاص داده شده است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: طی دو سال گذشته و امسال مجموع اعتبارات حوزه آبیاری نوین در کشور بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.

اکبری بیان کرد: همچنین امسال یک هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت به راه اندازی سیستم آبیاری نوین در اراضی کشاورزی اختصاص یافته است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی طی سال گذشته به سیستم آبیاری نوین مجهز شده و برای امسال نیز پیش بینی می شود بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از این امکان برخوردار شود.

وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار، سالانه ظرفیت تجهیز ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری تحت فشار وجود دارد و پیشنهاد شده یک درصد از اعتبارات اجرای سیستم آبیاری نوین به آموزش کشاورزان در این زمینه اختصاص یابد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه استقرار سیستم آبیاری نوین، تجهیزات مورد نیاز حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سیستم در داخل کشور تولید می شود.

اکبری همچنین از برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای صادر کردن خدمات این حوزه به کشورهای متقاضی خبر داد و عنوان کرد: روند گسترش سیستم آبیاری نوین در استان مرکزی روند مطلوبی است و با توجه به شرایط، می توان بودجه نامحدودی را در زمینه این اقدام برای استان مرکزی جذب کرد.

کد مطلب 4298911

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