نمایشگاه اقتصادی مازندران در سارتف برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الکسی سترلنیکوف عصر چهارشنبه در نشست هیئت اقتصادی بخش خصوصی استان مازندران و استان ساراتف روسیه گفت: آمادگی برای سرمایهگذاری تجار استان ساراتف روسیه در ایران بهویژه در استانهای مازندران و گیلان وجود دارد.
وی افزود: هماکنون در حال شناخت بازار ایران و استانهای شمالی ایران هستیم و ظرفیت تبادل فرهنگی و علمی با توجه به سابقه فرهنگی و وجود ۱۷ مرکز دانشگاهی در استان ساراتف نیز وجود دارد تا در کنار تبادل تجاری به ظرفیتهای فرهنگی و علمی دو استان مازندران و ساراتف نیز توجه ویژه شود.
وی افزود: طی نشست امروز بندهایی از قرارداد تفاهمنامه در حال بررسی و اصلاح است که ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد و از طرف استانداران مازندران و ساراتف روسیه به امضا خواهد رسید
وی گفت: با ظرفیت اقتصادی و توریستی استان مازندران آشنا شدیم و در تلاش هستیم میزان تبادل تجاری استانهای مازندران و ساراتف روسیه را ارتقا دهیم. محصولات حوزه تولید خاویار و چای از استانهای مازندران و گیلان ایران بهطورجدی موردتوجه ما است و امیدواریم ضربان جدیدی برای روابط اقتصادی به وجود آید.
معاون استاندار سارتف تأکید کرد: همچنین نمایشگاهی از توانمندیهای استان مازندران در ساراتف روسیه بهزودی برپا خواهد شد تا این ظرفیتها بیشتر توسط تجار روسی مورد حمایت قرار گیرد.
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