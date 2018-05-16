به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در آستانه ماه مبارک رمضان در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه دعوت مردم به وقف کردن است که در این راستا سال گذشته یک هزار نفر از مردم را به عمل وقف کردن دعوت کردیم.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف استان قم ادامه داد: برای تهیه قرآن در مساجد، مردم هزینه خرید یک قرآن را پرداخت می‌کردند و آن را به تکایا و مساجد اهدا می‌کردند که به این ترتیب سال گذشته اسامی یک هزار واقف در اداره کل اوقاف و امور خیریه به ثبت رسید.

وی از برپایی پایگاه‌های فرهنگی از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: پایگاه اصلی ما در محل کوه خضر نبی دایر است که برنامه‌های این پایگاه، پیش از شروع افطار آغاز و تا نیم ساعت پیش از سحر ادامه دارد.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: در این پایگاه‌های فرهنگی غرفه‌های مختلفی وجود دارد که به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با معرفی چهره‌های سرشناس غربی که به حجاب روی آوردند و ترویج کالای ایرانی اهتمام دارند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین از به‌کارگیری ۶۰ مبلغ در برنامه‌های گوناگون فرهنگی و معرفتی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و تصریح کرد: سه نفر از مشاوران خبره از سوی این سازمان به زندان‌های قم اعزام می‌شوند تا برای زندانیان برنامه‌های گوناگون و مؤثری اجرا کنند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۶۰۰ زندانی در زندان‌های قم حضور دارند، خاطرنشان کرد: این زندانیان با مشاوره‌های کاربردی و راهنمایی مشاوران اداره کل اوقاف به حفظ قرآن اهتمام دارند که برخی از آنان بین یک تا ۱۷ جزء قرآن را حفظ کردند.