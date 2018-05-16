قانون مدارس غیرانتفاعی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر نیکزاد عصر چهارشنبه در گردهمایی صنفی کارگران و معلمان غیرانتفاعی در ساری با گرامیداشت هفته معلم گفت: آموزش‌وپرورش در سال گذشته بسیار کمتر از نیاز، اعتبار جذب کرده و این امر شرایط را بسیار سخت کرده است.

وی افزود: قرار بود با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی از بار دولت در حوزه آموزش‌وپرورش کم شود اما این طرح موفق نبوده است.

وی بابیان اینکه فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی مشمول قانون کار هستند اظهار داشت: معلمان این بخش طبق ۲۵ ساعت کار در هفته حقوق دریافت می‌کنند.

نیکزاد با تأکید براینکه قانون مدارس غیرانتفاعی نیازمند اصلاح است گفت: وقتی مؤسسات جدید ایجاد می‌شود باید مقررات جدید نیز طراحی و تهیه شود ازاین‌رو باید به این بخش موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به اینکه در قراردادهای معلمان با مدارس غیردولتی باید تجدیدنظر شود گفت: برای رفع مشکلات مدارس غیردولتی باید در قالب تشکل با مسائل برخورد شود.