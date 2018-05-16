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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

در آستانه ماه مبارک رمضان؛

پوستر دومین دوره جشنواره رمضان در ارومیه رونمایی شد

پوستر دومین دوره جشنواره رمضان در ارومیه رونمایی شد

ارومیه - پوستر دومین دوره جشنواره استانی رمضان که طی این ماه مبارک در مراکز فرهنگی آذربایجان غربی برگزار می شود، امروز طی مراسمی با حضور امام جمعه ارومیه در این شهرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه ارومیه بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی این پوستر با تاکید بر غنی بودن برنامه های جشنواره رمضان گفت: محتوای این جشنواره باید پربار بوده و بتواند نقش موثری در تبیین آموزه های دینی و ارزش های اسلامی داشته باشد.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان بیان کرد: این ماه، ماه بندگی خداوند متعال است که سفره رحمت الهی برای بندگان فراهم و درهای بهشت بر روی بندگان باز شده که باید از این فرصت استفاده و بیشتر استغفار کنیم تا مورد رحمت خداوند قرار بگیریم و از معصیت ها دوری کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه دومین جشنواره استانی ماه مبارک رمضان در ارومیه برگزار می شود افزود: اجرای نمایش قرآنی، شعر خوانی، تعویض ۵۰۰ جلد قرآن کهنه، کتابت قرآن، تشکیل ستاد خبری، پخش ۲۷ حلقه سی دی در مساجد و مدارس، برگزاری جلسات تدبر قرآنی در ۱۴ شهرستان و اعطای جایزه هر روز برای  دو نفر از جمله برنامه های این جشنواره است.

برگزاری ۱۱۲ برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط معنوی در جامعه از جمله برنامه های دومین دوره جشنواره رمضان محسوب می شود.

کد مطلب 4298938

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