پرداخت مطالبات و تکمیل پروژه ها اولویت تخصیص اعتبار صومعه سرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی در جلسه کمیته برنامه ریزی که بعدازظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به شرایط تخصیص اعتبارات، اظهار کرد: مدیران دستگاه ها باید در زمینه تخصیص اعتبارات مربوط به پروژه های کد دار تلاش کرده و میزان تخصیصات را نیز به کمیته شهرستان اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در صورت کم کاری مدیران مربوطه در زمینه جذب اعتبارات سال گذشته در کمیته برنامه ریزی سال جاری هیچ اعتباری برای آن دستگاه درنظر گرفته نمی شود، افزود: به همین منظور مدیران تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات اختصاص یافته تا پایان سال مالی جاری در تاریخ ۳۱ تیرماه انجام دهند.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه اولویت در پرداخت مطالبات پیمانکاران است، گفت: برای تخصیص اعتبارات در سال جاری نیز از ماه های گذشته بازدیدها و بررسی هایی در مناطق مختلف شهرستان انجام و اولویت ها نیز شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز اولویت اصلی پرداخت مطالبات و تکمیل پروژه های نیمه تمام است، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید پیگیری لازم در این زمینه را انجام دهند.

فتح اللهی در ادامه یکی از مشکلات جامعه ایران را عدم مصرف صحیح و نبود یک الگوی مناسب مصرف در میان مردم دانست و تصریح کرد: نبود الگوی صحیح مصرف سبب ایجاد بسیاری از آسیب ها در حوزه های مختلف برای جامعه شده است.

وی یادآورشد: بارها بیان شده که در اجرای طرح ها و برنامه ها در شهرستان باید پیوست فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد و در زمینه استفاده و بهره برداری از آن فرهنگ سازی شود.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه باید اجرای طرح ها در شهرستان با مشارکت مردم همراه شود، افزود: اگر نتوانیم در اجرای برنامه ها و طرح ها از مشارکت مردمی بهره ببریم آن طرح با شکست مواجه می شود.