ساخت ادامه مترو هشتگرد به قزوین و تراموای شهری کلید زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان دو شرکت اروپایی در ایران عصر چهارشنبه با استاندار قزوین تفاهم نامه ای را امضاء کردند تا ساخت ادامه مترو هشتگرد به قزوین و نیز تراموای شهر قزوین وارد فاز عملیاتی شود.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه امضاء تفاهم نامه که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین موقعیت جغرافیایی ویژه ای دارد و با قرار گرفتن در مسیر چند استان مهم در مسیر شمال و شمالغرب، نزدیکی به پایتخت و نیز داشتن جایگاه صنعتی،کشاورزی و گردشگری باید بتواند برای آینده برنامه ریزی کند تا نیازهایش تامین شود.

زاهدی تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل ریلی کارهای خوبی صورت گرفته اما شاید یکی از کارهای باقیمانده ادامه متروی هشتگرد به قزوین بود که خوشبختانه با تغییر رویکرد وزیر راه امیدواریم این پروژه اجرایی شود.

وی بیان کرد: اجرای مترو فواید زیادی دارد و هم برای پایتخت نشینان و هم استانهای شمال و شمالغرب بسیار مهم است و همه می توانند از آن برخوردار شوند و جوابگوی نیازهای صنعتی و دانشگاهی هم خواهد بود.

استاندار قزوین یادآورشد: برای ما سرعت کار بسیار مهم است لذا با تشکیل کارگروه تخصصی باید بر روی بندهای اعلامی در تفاهم نامه بحث کارشناسی شود تا در مدت دو ماه آینده وارد فاز عملیاتی در حوزه تامین منابع و تزریق آن شویم.

در ادامه فخرالدین ریاحی نماینده شرکت سرمایه گذاری اروپایی مجری طرح گفت: این شرکت اروپایی در حوزه زیرساخت، جاده سازی، حمل و نقل و پتروشیمی در اروپا و آفریقا جایگاه خاصی دارد و می تواند بسرعت این پروژه را عملیاتی کند.

وی بیان کرد: در حوزه تراموای شهر قزوین هم آمادگی داریم و مطالعات لازم صورت گرفته و در صورت تسهیل امور در دستگاههای اجرایی و دریافت موافقت های اجرایی آماده ایم در مدت سه ماه آینده این طرحها را وارد فاز اجرایی کنیم.

ریاحی گفت: یک سری از نیازها باید از سوی استان قزوین تامین شود و با کاهش نقاط ریسک پذیر بویژه تضمین های بانکی مقدمات کار فراهم شود.

وی اضافه کرد: اجرای تراموا به دلیل آماده شدن زیرساختها می تواند با سرعت اجرایی شود اما مترو به توپوگرافی و نقشه برداری نیازمند است که باید بترتیب وارد فاز اجرا شویم.

در ادامه، این تفاهم نامه توسط عبدالمحمد زاهدی استاندار به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و فخرالدین ریاحی به نمایندگی از شرکت اروپایی امضاء شد.

در تفاهم نامه استانداری و شهرداری قزوین متعهد شدند زیرساخت لازم در زمینه اراضی، تضمین ریسک توسط بانک مرکزی، معافیت های مالیاتی و گمرکی بر اساس قانون، ارائه مشوق ها وتسهیلات، پشتیبانی از کنسرسیوم و موسسان برای اجرا را مهیا کنند.

این پروژه پس از فراهم شدن مقدمات از تاریخ ۱۱ مرداد ماه امسال اجرایی خواهد شد.

در این جلسه علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، علی صفری شهردار، رحمانی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشتند.