نمایشگاه دستاوردهای باستان شناسی غار گمیشان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله فرزانه از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای باستان‌شناسی غار گمیشان در محل غار در ۳۱ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: پایگاه میراث ملی یوش، موزه مردم‌شناسی تبریزی نوشهر و موزه تاریخ طبیعی رامسر نیز با برنامه‌های متنوع از بازدیدکنندگان این فضاهای فرهنگی استقبال می‌کنند.

وی افزود: جشنپنجاه و یکمین سالروز ثبت ملی پایگاه میراث جهانی عباس‌آباد بهشهر ۳۱اردیبهشت‌ماه سال جاری همزمان با پاسداشت هفته میراث فرهنگی در این پایگاه تاریخی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران افزود: امسال سعی شده که در چند موزه برنامه‌های فرهنگی متنوعی داشته باشیم و تقریباً تمامی موزه‌ها و سایت موزه‌ها با اجرای برنامه‌های نمایشگاهی این روز را گرامی می‌دارند.

فرزانه در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای موزه‌های استان در روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی گفت: نمایشگاه یافته‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی وستمین کیاسر، جنت رودبار رامسر و غار گمیشان، اجرای آیین سحر خوانی و نمایشگاه صنایع‌دستی در موزه تاریخ شهر ساری، رونمایی از آثار فرهنگی موزه تاریخ شهر آمل و برگزاری نمایشگاه نقاشی‌های بانو مکرمه قنبری در موزه تاریخ شهر بابل برگزار می‌شود.

وی از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای و کشفیات یگان حفاظت میراث فرهنگی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در موزه تاریخ شهر ساری خبر داد و افزود: نمایشگاه عکس، سفال و برپایی مسابقه نقاشی و طراحی در پایگاه ملی مجموعه فرح‌آباد ساری، برپایی کلاس‌های آموزش دانش آموزان با میراث فرهنگی در سایت موزه گوهرتپه به ترتیب در ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه جاری افتتاح می‌شود.

فرزانه از برگزاری پنجمین جشنواره هنرمندان خودآموخته ایران در خانه موزه مکرمه قنبری را ازجمله اتفاقات قابل‌توجه در حوزه فرهنگی یادکرد و گفت: این جشنواره با حضور جمعی از هنرمندان ملی و استانی از ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری به مدت دو روز در ساختمان موزه بانو مکرمه قنبری برگزار شد.