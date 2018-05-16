به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور، کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در هفتادمین سالگرد اشغال فلسطین را فاجعه‌ای بزرگ و متاثر کننده دانست و تاکید کرد: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی باید در این مقطع حساس، به وظیفه خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل کنند.

حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با وی، افزود: اقدام دولت آمریکا در انتقال سفارتخانه خود به قدس شریف، غیرقانونی و موجب تحریک مردم فلسطین و ناراحتی سایر مسلمانان بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی باید نسبت به کشتار انسان ها و اقدامات تحریک کننده خود در منطقه پاسخگو باشند، اظهار داشت: متاسفانه رئیس جمهور آمریکا نسبت به مسائل منطقه دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور می‌کند با حمایت از رژیم صهیونیستی می‌تواند نهضت مقاوم مردم فلسطین را خاموش کند.

روحانی با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی باید یکپارچه علیه این تحرکات ضد بشری ایستاده و آن را تبدیل به فرصتی برای انسجام بیشتر کنند، گفت: مطمئنا این‌گونه اقدامات جنایتکارانه، ملت فلسطین را متحدتر از گذشته کرده و واقعیت نیات آمریکا را برای جهانیان روشن می‌کند.

رئیس جمهور با استقبال از دعوت رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم تا یک صدای واحد و محکم از سوی کشورهای اسلامی علیه اقدامات آمریکا و اسرائیل به گوش جهان برسد.

روحانی همچنین با ابراز خرسندی از توسعه روزافزون مناسبات ایران و ترکیه، گفت: گسترش همکاری‌های تهران-آنکارا در راستای منافع دو ملت و تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی، جنایت اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را تاسف برانگیز دانست و گفت: این کشتار رژیم صهیونیستی در نتیجه اقدامات بدون فکر دولت آمریکا بوده و باعث ترغیب آنان به جنایتگری شده است.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: کشورهای اسلامی باید یکپارچه اعتراض و ناراحتی خود را نسبت به این جنایت‌ها ابراز کرده و حقوق مردم فلسطین را از مجامع بین المللی پیگیری کنند.

اردوغان با دعوت از رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، حضور ایران در این اجلاس را تاثیرگذار و حائز اهمیت دانست و گفت: امروز وقت آنست که به وظیفه خود در برابر برادران فلسطینی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع فلسطین باید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی محکوم شود، افزود: هر طرح صلحی که خواست و نگرانی‌های مردم فلسطین در آن لحاظ نشود، تنها تنش ها را در منطقه افزایش خواهد داد.