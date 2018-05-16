با اقدامات خلاف مقررات بین المللی دولت ترامپ مواجه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور که به ترکیه سفر کرده است، در بدو ورود به آنکارا در گفتگویی با بیان اینکه در این سفر با توجه به شرایط منطقه بویژه به شهادت رساندن فلسطینی‌ها توسط صهیونیست ها، گفت وگویی با جناب آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس سازمان همکاری اسلامی خواهیم داشت، گفت: فاجعه بسیار بزرگی در غزه و در روز نکبت روی داد و صهیونیست ها بیش از ۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۳ هزار نفر را مجروح کردند. همچنین با اقدامات خلاف مقررات بین‌المللی دولت ترامپ و عدم پایبندی این دولت به پیمان‌ها و تعهدات خود در عرصه جهانی مواجه ایم.

وی افزود: اقدام اخیر ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس حرکتی بسیار تحریک‌آمیز بود و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که انجام چنین حرکتی با واکنش مردم فلسطین مواجه خواهد شد و از اینکه حرکت مردم فلسطین با سرکوب بسیار وحشیانه صهیونیست ها مواجه شد، متاسفیم.

واعظی ادامه داد: در کنار تبادل نظر درخصوص این مسایل، با رئیس جمهور ترکیه و رئیس سازمان همکاری اسلامی در ارتباط با سایر موضوعات منطقه ای از جمله سوریه، عراق و یمن نیز تبادل نظر خواهیم کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت وحدت مسلمانان و محکومیت این اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها از سوی همه کشورهای اسلامی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این اقدامات سابقه دار رژیم آدم کش صهیونیستی را که اکنون با اقدامات آقای ترامپ و دولت آمریکا جری‌تر نیز شده است، بشدت محکوم می کند.

واعظی اظهارداشت: بخش دیگر سفر، دیدار با وزیر مسوول کمیسیون مشترک و تبادل نظر و بررسی روند اجرای توافقات بسیار خوب روسای جمهوری دو کشور در ارتباط با همکاری‌های دوجانبه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است. تمام تلاش ها بر این محور است که همانطور که روسای جمهوری دو کشور در مذاکرات خود هدف‌گذاری کرده اند، حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که روند اجرای طرح بکارگیری پول ملی ایران و ترکیه در مبادلات مشترک تجاری در چه مرحله ای است، گفت: خوشبختانه این توافق انجام و تاکنون ۳ سری هم ال‌سی گشوده شده و امروز در چارچوب توافق روسای بانک مرکزی دو کشور برای برقراری روابط کارگزاری و بکار گیری پول ملی در مبادلات مشترک، تجار، کارآفرینان و صنعتگران دو کشور به راحتی می‌توانند مبادلات تجاری خود را بدون نگرانی و یا استفاده از سایر ارزها انجام دهند.