آدم با بحثهای پیچیده فلسفی خداشناس نمی شود/آدمی از خدا ناگزیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین همایش بزرگداشت ملاصدرا با موضوع فلسفه و پرستش و نیایش برگزار شد.

حجت الاسلام احمد احمدی رئیس سازمان سمت درباره موضوع نیایش و پرستش در فلسفه سخنرانی کرد.

وی گفت: پرستش، نیایش، دعا و ... همگی به هم آمیخته اند. بنده صحبتم را با آیه شریفه فطرت شروع می کنم چون مرحوم مطهری و علامه طباطبایی و آیت الله جوادی روی بحث فطرت تاکید بسیار زیادی داشتند. بنده هم در سازمان سمت مطرح کردم که کتابی با عنوان فطرت شامل مجموعه نظرات علامه جوادی آملی درباره این موضوع منتشر شود.

احمدی در ادامه به قرائت آیاتی از قرآن با موضوع فطرت پرداخت و توضیح داد: آدمی از خدا ناگزیر است و ذاتا به خدا گرایش دارد. آنتونی فلو فیلسوفی بود که همیشه به دین حمله می کرد ولی در آخر عمرش به دین برگشت. یا مثلا کانت در خانواده مذهبی بود که قبل از یک مدتی دین و مذهب را کنار گذاشت و دنبال فلسفه رفت. فلسفه اش هم فلسفه سنگین و با نظمی بود. حالا بگذریم که من آن را قبول ندارم. کانت با اینکه دلایل اثبات خدا را نقد می کند می گوید من هیچگاه خدا از ذهنم دور نشد. او درس هایی در باب کلام فلسفی دارد که انشاالله امسال تابستان منتشر می‌شود.

رئیس سازمان سمت ادامه داد: ملاصدرا در جایی مطرح کرده که علم خدا با ایجادش یکی است. ما مشابه این حرف را از کانت هم می شنویم. دیوید هیوم هم کتابی درباره خدا دارد و حدود ۲۵ سال درباره خدا فکر کرده است. همین موضوع نشان می دهد که او درد دارد وگرنه عمرش را تلف نمی کرد که ۲۵ سال درباره خدا فکر کند. می خواهم بگویم که خدا در فطرت ما است.

این فیلسوف و استاد دانشگاه در پایان گفت: با بحث های فلسفی پیچیده آدم، خداشناس نمی شود. فلسفه را باید نزد کسانی بخوانیم که فلسفه را می فهمند.