استاندار گیلان خواستار افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای به نسبت نرخ تورم رسمی شد.

استاندار گیلان در این نامه چای را به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی معرفی و اظهار کرد: برگ سبز چای تنها منبع درآمد قریب به ۶۰ هزار خانوار چایکار شمال کشور است.

وی فعالیت ۱۸۰ کارخانه چای در استان گیلان را رکن مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و نمونه ای بارز از یک زنجیره میان بخش صنعت و کشاورزی برشمرد و افزود: اعلام قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای در سال جاری به دلیل افزایش قیمت سایر نهاده ها موجب نگرانی فعالان صنعت چای در گیلان شده است.

سالاری با بیان این مطلب که سیاست های حمایتی دولت بخشی از باغ های تخریب شده در سال های گذشته را به چرخه تولید بازگردانده گفت: عدم توجیه اقتصادی تولید چای علاوه بر رکود در کشت این محصول، تغییر کاربری در این اراضی با ارزش را به دنبال دارد.

در سال۹۷ نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز «چای درجه یک» از چایکاران گیلان و مازندران دو هزار و ۷۲۹ تومان و «چای درجه ۲» یک هزار و ۵۲۸ تومان تعیین شده که افزایش آن به صورت میانگین کمتر از ۴ درصد نسبت به سال گذشته است.