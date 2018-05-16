داور بازی با استقلال داور فدراسیون ایران بود/ با سپاهان نشست دارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی درباره رفتنش به سپاهان گفت: امروز در هیات مدیره ذوب آهن دوست من حضور داشت و گفت حق داریم با گزینه های دیگر صحبت کنیم. هم ذوب آهن حق دارد با گزینه هایش صحبت کند هم ما. هر چه خیر است ان شاءالله اتفاق بیافتد.

وی در پاسخ به این سئوال که با این حساب با باشگاه ذوب آهن صحبتهایی داشته اید؟ گفت: هنوز انجام ندادیم ولی احتمالا نشستی با سپاهانی ها خواهیم داشت.

سرمربی ذوب آهن با اشاره به اتفاقات بازی ذوب آهن و استقلال و گلایه اش از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: وقتی بازی را دوباره دیدم، اگر یک درصد هم شک داشتم دیگر به صد درصد یقین رسیدم. از آقای قراب تعجب می کنم. ایشان پیشکسوت من است و دوستش دارم. به آقای قراب می گویم اصل و نهادینه ات را خراب نکن. من شما را خیلی دوست دارم ولی اگر مسئولیتی قبول کردی باید خدا را در نظر بگیری و این فضاها را از تاج و استقلال دور کنی؛ شما از جنس قدیم هستی، برای الان نیستی. جایی که قراب کار می کند حداقل باید فرهنگ تاج و استقلال نهادینه شود که متاسفانه نیست.

قلعه نویی درباره اینکه گلایه اش از فدراسیون به چه دلیل بوده است؟ تصریح کرد: بنده در کنفرانس خبری گفتم اشکال نداشت لیست را ارسال می کردند و بعد اعلام. آقایان بیانیه ای دادند. بیانیه برای کی روش نبود؛ نمی خواهم اسم آقا را بیاورم؛ همان مسلمان های عمر و عاصی! یک بخشی از آن به آقای آذری بر می گشت. آقای آذری مصاحبه کرد که این حرفها نیست و تکذیب کرد.

وی ادامه داد: برای ساکت متاسفم. خودش می داند برایش چه کار کردم. ساکت روز گذشته و بعد از مصاحبه مدیرعامل ذوب آهن به آذری زنگ می زند که شما چرا وسط آمدی؛ یعنی بگذار قلعه نویی را قلع و قمع کنیم! حالا این کلمه را که نگفته، نگاهشان این است. یعنی بگذارید قلعه نویی تنها بماند. من از آذری تشکر می کنم. شاید دیگر لیاقت همکاری با او و باشگاه ذوب آهن را نداشته باشم ولی همین که مردانگی کرد و پای حق ایستاد، خیلی از مدیران دیگر مثل ساکت نایستادند. آقای ساکت یادتان هست برای شما چه کار کردم؟ بخاطر شما از سپاهانی که ساخته بودم و دو سال زحمت کشیده بودم و می توانستم قهرمان آسیا شوم، بیرون آمدم. خودت می دانی و خدای خودت. حالا به آذری زنگ می زنی که چرا می آیی وسط؟

سرمربی ذوب آهن افزود: مملکتی که دلارش ۷ هزار تومان است، تیم ها هم دچار فشار اقتصادی هستند. حالا آمدند استقلال و پرسپولیس را بهایی داده اند. خدا پدر و مادرشان را هم بیامرزد که می روند بازیکن ۱ میلیون دلاری می آورند. این حرف را 10 سال پیش زدم ولی نه به قیمت مسائل سیاسی و اینکه سر تیم های شهرستانی را ببرید. دو بازیکن استقلال باید اخراج می شدند. یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد.

قلعه نویی تاکید کرد: این داور (داوری بازی برگشت استقلال و ذوب آهن) داور فدراسیون است! قبلا هم نسبت به فدراسیون ما خوش خدمتی هایش را کرده است.

وی درباره اینکه این داور قبلا در دیدار پرسولیس و الهلال علیه نماینده ایران سوت زده است، به رادیو ورزش گفت: شما بازی های دیگر را ببینید. آمارش را بعدا می دهم. از شما یک سئوال دارم. چطور می شود دو بازیکن استقلال به گفته کارشناسان باید تا دقیقه ۵۴ اخراج می شدند، اخراج نشدند. کارشناس داوری به من زنگ زده که می ترسیم حقیقت را بگوییم چون در فضای مجازی پدر ناموس ما را در می آورند! مگر می شود یکی دو صحنه اشتباه باشد؟ خب معلوم است. اینها می گویند بگذارید انتقال جمعیت دیروز مشکل می شد. چه بهتر بگذارید ذوب آهن و قلعه نویی قربانی شود. کما اینکه در مسائل دیگر هم شده است.

سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: من از باختن ناراحت نمی شوم. بدتر از این را در مالزی دیدم. دیروز هم به استقلالی ها تبریک گفتم ولی به فوتبال تبریک نمی گویم. به مدیریت و هیات مدیره و آدم های بالاتر از آنها هم تبریک نمی گویم. ظلم پاینده نمی ماند. یک جا تاوانشان را پس می دهند. حرفهایم را بر اساس منطق می زنم.

سرمربی ذوب آهن درباره اینکه بعضی از هواداران استقلال خواهان این هستند که خاطرات خوب گذشته اش را با این حرفها پاک نکند، گفت: اگر ۹۰ دقیقه به ناموس و مادر شما توهین شود چه کار می کنید. تیام دقیقه ۱ فخرالدینی را زده است ولی فحش ناموسش را به من می دهند.

قلعه نویی ادامه داد: در یک هفته گذشته ببینید هواداران چه رفتاری داشتند. این بر می گردد به آقای افتخاری و سلطانی فر. اگر آنها درست مدیریت کنند و مدیریت مسلمانی داشته باشند اجازه نمی دهند یکسری آدم چسبیده بیایند.

سرمربی ذوب آهن درباره رفتنش از ذوب آهن و حضورش در سپاهان گفت: امروز جلسه ای با هیات مدیره باشگاه داشتیم. من دیگر سرمربی ذوب آهن نیستم چون تقریبا کارم تمام شده است ولی از مدیران باشگاه ذوب آهن و اعضای هیات مدیره ممنونم. من دیگر نیستم ولی واقعا اینها محبت کردند. یک تیم معرفتی و اخلاقی هستند. درسهای بزرگی از این بزرگان مثل سعید آذری گرفتم. شاید با آذری خیلی جاها اختلاف نظر هم داشتم ولی مطمئنم یک رفیق خوب پیدا کردم.

وی درباره اینکه چرا می خواهد از ذوب آهن با این شرایط جدا شود؟ گفت: برای اینکه بتوانیم با پرسپولیس، استقلال و تیم های قدرتمند آسیا رقابت کنیم، یک برنامه ای دادیم که اگر موافقت شود در خدمتشان هستم. وقتی در ورزشگاه آزادی سرت را می برند، باید ابزاری داشته باشید که بتوانید گلزنی کنید.