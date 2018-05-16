به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و فعلی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهار کرد: کار در حوزه ورزش و جوانان بسیار خطیر و مسئولیت آفرین است.



معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان با تک‌تک اقشار مردم در ارتباط است و مخاطب ما عموم افراد هستند.



احمدی ادامه داد: توسعه ورزش همگانی با توجه به تأثیرگذاری بر سلامت جامعه و افزایش نشاط از اولویت‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان است.



وی افزود: اگر به دنبال افزایش نشاط در جامعه و درنتیجه آن پیشرفت کشور هستیم باید در حوزه ورزش همگانی برنامه‌ریزی دقیق و جامعی داشته باشیم.



معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: در خراسان جنوبی استعدادهای ورزشی بسیار خوبی در بخش ورزش قهرمانی و ورزش بانوان وجود دارد که این استعدادها باید شناسایی و شرایط پیشرفت آنان فراهم شود.



احمدی با اشاره به موفقیت بانوان ورزشکار در عرصه‌های بین المللی اظهار کرد: عدالت محوری اقتضاء می‌کند که برای بانوان جامعه فرصت رشد استعدادهای ورزشی به‌ویژه ورزش قهرمانی فراهم شود.



وی بیان کرد: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های دولت تدبیر و امید در حوزه ورزشی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و افتتاح آن بوده که بخشی از این پروژه‌ها در خراسان جنوبی به اتمام رسیده است.



معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: یکی از مسائلی که در حوزه اجتماعی باید به آن توجه کرد موضوع سمن‌ها و مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف است چراکه سمن‌ها در آگاه‌سازی عمومی بسیار نقش‌آفرین هستند.

وی با اشاره به اینکه در طول چهار سال گذشته ظرفیت سمن‌ها به دو هزار رسیده ، یادآور شد: هدف‌گذاری ما برای ۶ هزار سمن است.

مهران سرپرست، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: یکی از اولویت‌های کشور در حوزه وزارت ورزش و جوانان بحث توسعه ورزش همگانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آن است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از فضاهای سبز در خراسان جنوبی مجهز به امکانات ورزشی است اما اینکه چرا مردم تمایلی به ورزش ندارند را از بعد فرهنگی باید مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورزش یک محصول اجتماعی ارزش‌آفرین است، یادآور شد: وجود ۵۲ پروژه ورزشی خیر ساز در خراسان جنوبی نکته مهمی در مشارکت مردمی در بخش ورزش است.