هنر می تواند بر روی کرامت انسانی تاثیر گذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آیین اختتامیه دومین جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت » در سالن سینما ققنوس تهرانسر با حضور سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حسن رحمانی شهردار منطقه ۲۱ ، علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام یحیی صالح نیا نماینده ولی فقیه و امام جمعه منطقه کن، نادره رضایی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید احمد موسوی مدیرفرهنگی هنری منطقه ۲۱ و فرهنگسرای دانش و جمعی از نمایندگان شورای شهر تهران و نمایندگان کارخانجات برگزار شد.

در این اختتامیه که ۳۰ هنرمند صنعتگر کلانشهر تهران با حضور مسئولین تقدیر شدند ابتدا « سید احمد موسوی» مدیر فرهنگسرای دانش با اشاره به نام گذاری مقام معظم رهبری در سال های اخیر به نام اقتصاد مقاومتی و همچنین شعار امسال در حمایت از کالاهای ایرانی گفت: ۴۰۰ اثر هنری به این جشنواره ارسال شد و این جشنواره به خوبی و با نظم و ترتیب برگزار شد.



وی افزود: امیدواریم در سال آتی بتوانیم سومین دوره این جشنواره را در سطح کلان شهر تهران برگزار کنیم.



«حسن رحمانی» شهردار منطقه ۲۱ نیز دومین سخنران این مراسم اختتامیه بود که با تشکر از تمامی دست اندرکاران این جشنواره، به تعریف دوباره واژگان فرهنگ، هنر و صنعت پرداخت و گفت: هنر می تواند در خیلی از موضوع ها ورود کند و به فرهنگ تبدیل شود و حتی قادر خواهد بود روی کرامت انسانی نیز تاثیر گذار باشد.



شهردار منطقه ۲۱ معتقد است تلفیق آثار هنری با صنعت می تواند آن را به فرهنگ تبدیل کند.



وی با بیان اینکه منطقه ۲۱ از مساحت زیادی برخوردار است که یک سوم از آن منطقه صنعتی است گفت: این منطقه به عنوان صنعتی ترین منطقه تهران محسوب می شود و لذا ما دست یاری به سوی تمامی دست اندرکاران صنعتی دراز می کنیم تا در مدیریت شهری ما را یاری کنند.



حسن رحمانی یادآور شد: ما معتقدیم که حضور صنعت در منطقه ۲۱ به عنوان یک فرصت شمرده می شود و ما از همه ایده های هنری در راستای بهتر شدن وضعیت شهری حمایت خواهیم کرد.



سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز که با تقدیم هدیه ای به مادر شهید «حامد رضایی» مدافع حرم، دقایقی به سخنرانی پرداخت و بعد از ارج نهادن به مقام شهید و شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: حتما آثار دومین جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت در میدان امام حسین (ع) تهران و باغ کتاب در ایام ماه مبارک رمضان به معرض نمایش مردم قرار خواهد گرفت.



وی همچنین در آستانه ماه مبارک رمضان به حسنات این ماه اشاره کرد و در مورد ارزش مقام کارگر یادآور شد که تنها دستی را که پیامبر (ص) بر آن بوسه زد دست کارگر بود.



بنا براین گزارش، در این مراسم نیز دقایقی «غلامرضا سلیمانی» از شاعران گروه ایران خودرو، بخشی از اشعار سروده خود در مورد مدافعین حرم را برای حضار قرائت کرد و اجرای موسیقی سنتی، همچنین رونمایی از آخرین کار مصطفی احمدی با عنوان کارگر بود.