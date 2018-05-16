رایزنی اردوغان باسران ایران، روسیه، آلمان، قطر،اندونزی،سودان وپاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان و نیز پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان درباره موضوع انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و تحولات خونبار اخیر در نوار غزه گفتگو کرد.

اردوغان و روحانی

رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر اهمیت نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول در اعلام موضع مشترک مسلمانان و پیگیری موضوع فلسطین در سازمان ملل متحد تاکید کردند.

اردوغان و مرکل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در این رایزنی تلفنی به بررسی آخرین تحولات فلسطین، افزایش تنش در سرزمین های اشغالی و حمله صهیونیست ها به معترضان در غزه پرداخته و بر دشوار بودن دستیابی به راه حلی مناسب در شرایط کنونی تاکید کردند.

همچنین رییس جمهوری ترکیه در خصوص اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که قرار است جمعه هفته جاری در استانبول برگزار شود، اطلاعاتی را به صدر اعظم آلمان ارائه داد.

سران دو کشور در این گفتگو بر ادامه ارتباط نزدیک برای تبادل نظر درخصوص مسائل منطقه ای و روابط دوجانبه توافق کردند.

اردوغان و پوتین

رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این گفتگوی تلفنی درباره انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس و همچنین کشتار مردم فلسطین به دست نیروهای اسرائیلی در نوار غزه تبادل نظر کردند.

اردوغان حمله وحشیانه به معترضان فلسطینی در مقابل چشم جهانیان را شرم‌آور دانست و پوتین را در جریان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی قرار داد.