وجود ۵۲ پروژه ورزشی خیر ساز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افضل پور عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق و فعلی ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهار کرد: در سال گذشته ۵ هزار و ۱۱۵ مورد تسهیلات به جوانان پرداخت‌شده است.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای ۳۶ برنامه در هفته جوان، تجلیل از اخلاق مداران جامعه ورزشی و افتتاح ۱۰ پروژه عمرانی ازجمله برنامه‌های ورزش و جوانان خراسان جنوبی در سال گذشته بوده است.

افضل پور ادامه داد: همچنین در یک سال و نیم گذشته واگذاری امور به بخش خصوص نیز در اولویت بوده که در این راستا سه استخر خراسان جنوبی به بخش خصوصی واگذارشده است.

وی افزود: در سال ۹۵ در خراسان جنوبی چهار پروژه خیر ساز در حوزه ورزش داشتیم که این میزان در سال ۹۶ به ۵۲ پروژه رسیده است.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۸۸ درصدی اعزام ورزشکاران خراسان جنوبی به مسابقات ملی طی یک سال و نیم گذشته گفت: اعزام ورزشکاران در این بخش از ۲۷۳ مورد به ۳۲۰ مورد رسیده است.

افضل پور اظهار کرد: همچنین از سال ۹۵ تاکنون ورزشکاران سازمان‌یافته خراسان جنوبی ۱۶ درصد و دعوت‌شدگان به تیم ملی از خراسان جنوبی ۵ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: از سال ۹۵ تاکنون تعداد مدال‌های آسیایی ورزشکاران خراسان جنوبی از ۸ مدال به ۵۴ مدال و مدال‌های ملی ورزشکاران استان از ۸۳ مدال به ۱۵۴ مدال رسیده است.