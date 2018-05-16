کودکان در اولویت برنامه های فرهنگی و هنری قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آذر صفایی شامگاه چهارشنبه در همایشی ویژه کودکان خانواده های کارمندان استانداری افزود: از اساسی ترین دغدغه های امروز، توجه به روند افزایشی آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف است.

صفایی با بیان اینکه ترویج ارزش های فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه ضروری است، اظهار کرد: بستر سازی برای ایجاد نشاط، آرامش و امنیت برای کودکان ضروری است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به برنامه اجرا شده تصریح کرد: این برنامه با در نظر گرفتن گسترش نشاط و سرگرمی جامعه هدف ما، برای کودکان خانواده های شاغل در استانداری برگزار شد.

صفایی آشنایی با محیط کاری، آشنایی بهتر خانواده ها و فرصت در کنار هم قرار گرفتن کودکان و بروز خلاقیت ها را از جمله اهداف برنامه دانست و ابراز کرد: تجربه یک تعامل اجتماعی و نشاط بخشی از جمله خروجی های این نشست بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: برنامه اجرا شده با همکاری هنرمندان حوزه هنری استان و همچنین هنرنمایی مربیان و فعالین کانون پرورش فکری کودکان عملیاتی شد.

صفایی به زمین لرزه اخیر در استان اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به فضای اضطرابی ایجاد شده و حضور کودکان در این محیط ها، ضرورت دارد که نسبت به ایجاد نشاط، آرامش و سرگرمی به ویژه در حوزه کودکان مناطق مختلف استان اقدام شود.