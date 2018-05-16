رود مرزی ارس با کاهش شدید حجم آب روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمان زاده عصر چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی منابع آبی استان اردبیل افزود: خشکسالی چند سال اخیر، کاهش شدید بارندگی، برداشت بی رویه آب در دو سوی مرز و... از مهمتربن دلایل کاهش منابع آبی این رودخانه است.

وی طول رودخانه مرزی ارس را بیش از هزار کیلومتر برشمرد و تاکید کرد که ۴۶۰ کیلومتر از مسیر این رودخانه به عنوان مرز مشترک استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان شناخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل سهم این استان از رودخانه ارس را ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان برشمرد و یادآور شد: منابع آبی و بستر رود به صورت مشترک مورد بهره برداری کشور آذربایجان و استان اردبیل قرار می گیرد.

وی کاهش منابع آبی را در تمام حوزه ها مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: هم اکنون با بحران شدید منابع آب زیرزمینی روبرو هستیم چنانچه ذخایر آب پنج سال آینده دشت اردبیل مصرف شده که رقم بسیار تامل برانگیزی است.

سلیمان زاده با اشاره به کسری ۶۳۲ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی ادامه داد: به دلیل مصرف بالای منابع زیرزمینی با خطر فرونشست دشت اردبیل مواجه هستیم که این خطر باید جدی گرفته شود.

وی دشت اردبیل را جزو ۳۵۵ دشت ممنوعه کشور برشمرد و کاهش بارش‌ در طی سال‌های اخیر، برداشت بی‌رویه، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های اضافه از چاه‌ها برای مصارف کشاورزی را از جمله مهمترین عوامل کاهش ذخایر دشت اردبیل عنوان کرد.