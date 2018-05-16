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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۵

مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان:

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ریشتر «پیشین» در سیستان وبلوچستان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ریشتر «پیشین» در سیستان وبلوچستان را لرزاند

زاهدان - مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی شهر «پیشین» در جنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

رضا اربابی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه و با بزرگی ۳.۲ریشتر، حوالی شهر «پیشین» واقع درجنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

وی با اشاره به اینکه موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران محل وقوع این زمین لرزه را در عمق ۱۸ کیلومتری زمین اعلام کرده است، افزود: پس از این اتفاق تیم های ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند که تاکنون تلفاتی گزارش نشده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پس از بررسی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاع‌رسانی لازم انجام می شود.

کد مطلب 4299002

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