نخستین مدرسه اوتیسم در یزد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پایدار در این خصوص اظهار داشت: این فضای آموزشی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با یک هزار و ۹۰۰ متر مربع زیربنا و با هزینه بالغ بر ۲۲میلیارد ریال احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت این مدرسه به همت محمد زرکش از خیران استان تامین و پرداخت می شود، اظهار کرد: به دلیل شرایط ویژه این گروه از کودکان ساختمان در طبقات مختلف ساخته می شود.

پایدار با قدردانی از همت خیران مدرسه ساز یادآور شد: سعی و کوشش در امر مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمالی است که به واسطه آن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه های علمی دنیا دست پیدا خواهند کرد.

در استان یزد یک هزار و ۲۳۵ مدرسه دولتی، ۱۸۸ مدرسه غیر دولتی و ۴۶۷ باب پیش دبستانی و ۱۱۲ مدرسه بزرگسال و ۳۲ مدرسه استثنایی با دو هزار و ۴۰۰ دانش آموز در هفت گروه استثنایی مشغول به تحصیل هستند.

اوتیسم، اختلال رشد عصبی در اعصاب مرکز است که در تحول و رشد مغز اختلال ایجاد و تعامل یا رفتار فرد را دچار اختلال می کند.

هم اکنون ۲ هزار و ۱۰۰ کودک مبتلا به اوتیسم در ۶۰ مدرسه سراسر کشور تحت آموزش هستند و هر کودک یا حداکثر هر سه کودک تحت آموزش یک مربی قرار دارند.