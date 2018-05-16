حجت الاسلام رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه غروب امروز، چهار گروه استهلال با حضور ۲۰ متخصص علم نجوم و استقرار در محل های مختلف، نسبت به رصد هلال رمضان در استان اقدام می کنند افزود: نتیجه رصد در اسرع وقت به ستاد مرکزی اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط دو گروه در شهر یزد و بقیه با امکانات پیشرفته و استقرار در میبد و اردکان به رصد هلال ماه رمضان می پردازند.

رئیس ستاد استهلال یزد با اشاره به اینکه فعالیت های این گروه ها زیرنظر ستاد استهلال کشور انجام می شود ادامه داد: پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت۹۷، در تقویم نخستین روز ماه رمضان ۱۴۳۹هجری قمری ذکر شده است.

شریفی از همکاری اعضای گروه استهلال که ماموریت های محوله را با دقت و طبق برنامه انجام می دهند، قدردانی کرد.

بیش از یکهزار باب مسجد و بقاع متبرکه در استان برای پذیرایی از روزه داران در ماه رمضان غبارروبی و عطر افشانی شد.

استان یزد یک میلیون و ۱۳۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۵ درصد در ۲۱شهر و بقیه در روستاها زندگی می کنند.