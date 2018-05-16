نگهداری از ۹ میلیون سند تاریخی و کتاب خطی

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور اظهار داشت: مرکز اسناد و آرشیو ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع ذخیره و گنجینه ارزشمند می تواند باشد که از هویت و ملیت ما محافظت می کند.

وی افزود: مرکز آرشیو ملی یا به عبارتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برخوردار از دهها برگ سند و دهها برگ مخطوطات و نوشته هایی است که هر یک از آنها بخشی از دانش بشری را ترسیم می کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور بیان داشت: انسان ها بر این مبنا گام بر میدارند که بدانند و بتوانند از داشته های خودشان بهره مند شوند تا شرایط بهتر زیست را در معرض عموم قرار دهند.

وی تصریح کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۹ میلیون مخطوط (کتاب های خطی) دارد که می تواند در اختیار همه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: دانشمندان و اندیشمندان ما باید از این ظرفیت ها بهره کافی را ببرند و با اندیشه خود بتوانند فرصتی ایجاد کنند تا بتوانیم گام های بهتری را پیش روی بشریت قرار دهیم.

بروجردی ابراز داشت: سازمان اسناد و کتابخانه های ایران در ۱۲ استان شعبه دارد که یکی از این شعبات در استان کرمان است که جنوب شرق کشور را پوشش می دهد.

وی گفت: ما انقلابمان را مدیون شخصیت های از جمله مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم که متعلق به این خطه اند و به عنوان شناسنامه انقلاب از آنها یاد می کنیم کسانی که با اندیشه های خود توانستند راه گشا باشند تا جمهوری اسلامی ایران اقتدار خود را حفظ کند.

بروجردی با اشاره به اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران به باورها و اندیشه هایش است، عنوان کرد: معتقد هستیم به اینکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی می تواند به عنوان یک پایگاه عظیم برای طرح موضوعات و اندیشه های مختلف باشد.

وی تاکید کرد: نسل امروز بعضا هویت خود را گم کرده و به دنبال ایجاد تکیه گاه و پناهگاهی به عنوان پناه فکری خود هستند که سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی می تواند این زمینه را برای آنها فراهم کند.

در این آیین «معصومه رفیع‌پور» به عنوان مدیر کل جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور معرفی و از زحمات حجت الاسلام «محمد محمودآبادی» تقدیر شد.