به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی ربیعی عصر چهارشنبه در همایش فرماندهان و مدیران سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان ضمن اشاره به رسالتهای سپاه در حوزه فرهنگسازی بیان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجموعهای منسجم، متشکل از انسانهای ولایتمدار، مؤمن، شجاع و جدی است که این افراد باید فرهنگساز و جامعهساز باشند.
وی افزود: تعبیر زیبای امام خمینی(ره) درباره سپاه که اگر این نهاد نبود انقلاب نیز نبود، نشاندهنده اهمیت و جایگاه این نیروی ولایی در تحولات ۴۰ ساله انقلاب اسلامی است لذا سپاهیان امروز باید قدردان لباسی باشند که بر تن دارند.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه بابیان اینکه این نهاد در تمام صحنههایی که انقلاب به آنها نیاز داشته حضوری پرشور داشتهاند که نمونه آن از جنگ تحمیلی تا شهدای مدافع حرم و ... است، تأکید کرد: سپاه جایگاه ویژهای در سازندگی انقلاب اسلامی داشته است.
ربیعی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف حضوری دشمنشکن داشته است.
وی درباره تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی سپاه نیز گفت: نیروهای سپاه و بسیج برای ارتقای جامعه اسلامی و سازندگی همواره در تلاش هستند اما باید دانست که نیروهای این نهاد ولایی باید در راستای ارتقای خود و رفع عیوب بکوشند.
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