دشت های قروه و دهگلان۶۵۰میلیون مترمکعب  کسری آب زیرزمینی دارند

به گزارش خبرنگارمهر، اقبال شانظری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: برخی از استان های کشور امسال با حدود ۸۰ درصد کاهش بارندگی مواجه شدند که امسال مشکل تامین آب در تابستان را خواهند داشت.

وی عنوان کرد: بر اساس دستور وزیر نیرو اگر کاهش و کمبودی باشد محدودیت ها را باید در بخش کشاورزی اعمال شود تا آب شرب در تابستان تامین شود و از این لحاظ دچار جیره بندی نشویم.

وی بیان کرد: استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و کردستان فقط امسال نسبت به سال گذشته افزایش بارندگی داشتند و استان هایی هم چون کرمانشاه هم معادل سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بر استفاده حداکثری از منابع آب استان تاکید کردو افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی نمی توان اطمینان داشت سال آینده هم افزایش بارندگی داشته باشیم بنابراین باید همچنان در راستای مصرف بهینه از منابع آبی تلاش کنیم.

شانظری اعلام کرد: متوسط بارندگی در حال حاضر در کردستان ۴۶۰میلی متر است که نسبت به سال گذشته ۲۲،۲۳ درصد افزایش داشته و نسبت به درازمدت هم دو، سه درصد افزایش داشته است.

وی در پاسخ به سوال استاندار مبنی بر علت تفاوت آمار بارندگی اعلام شده آب منطقه ای با هواشناسی استان، گفت: میزان بارندگی را ما بر اساس مساحت وزنی محاسبه می کنیم که دقیق تر از آمار هواشناسی است.

وی به مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای سیاست های جهاد کشاورزی برای کنترل سطح زیرکشت و اعمال محدوده ممنوعیت کشت برنج و تحویل حجمی آب برای تمامی مصارف از جمله کشاورزی و درصورت اضافه برداشت براساس مصارف تجاری محاسبه شود، از جمله مصوبات این کارگروه در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به اینکه عمده آبیاری فضای سبز استان ما از محل آب زیرزمینی انجام می شود، گفت: کاهش ۳۰ درصدی آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری ازدیگر مصوبات کارگروه مذکور است و باید در استان هم اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی استان علی رغم بارش ها همچنان کاهش داشتند، بیان کرد: ۶۵۰ میلیون مترمکعب در دشت های قروه و دهگلان کسری آب زیرزمینی داریم که جبران آن حدود ۲۰ سال زمان خواهد برد.