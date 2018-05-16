رسانه ها در غرب جرات انتقاد از اسرائیل را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری «قدس پایتخت همیشگی فلسطین» روز چهارشنبه با حضور سه نفر از شخصیت های شاخص ضد صهیونیستی ازکشورهای آمریکا و ایتالیا در ساختمان سابق سپاه ناحیه امام حسین «ع» برگزار شد.

این سه نفر که از مولفان، خبرنگاران و فعالان مباحث استکبار ستیزی اروپا هستند و اخیرا در اجلاس بین المللی قدس در مشهد شرکت کرده اند در سفر به قزوین از اوج سانسور خبری در غرب و بی خبر نگهداشتن مردم پرده برداشتند.

الیسون ویر در این نشست خبری گفت: یکی از کارهای ما تحلیل در خبرگزاری هاست تا ببینیم چرا اطلاعات غلط به مردم داده می شود و نمی گذارند واقعیتها منتشر شود.

وی اضافه کرد: صهیونیستها در پشت پرده اکثر رسانه های غربی هستند و اگر آماری علیه اسرائیل باشد تا ۱۳ برابر آن را بزرگ می کنند تا مظلوم نمایی شود.

ویر تصریح کرد: مسائل سیاسی بسیار پیچیده است و سران محافظه کاران و دمکراتها در آمریکا هم یهودی هستند و برای نمونه یکی از بزرگترین و شاخص ترین خبرنگاران آمریکایی، در واقع یهودی است اما ملت آمریکا خبر ندارد.

بیشتر اطلاعات دست کاری می شود

این روزنامه نگار آمریکایی بیان کرد: بیشتر اطلاعاتی که منتشر می شود دست کاری شده و واقعیت ندارد و برای نمونه در اعتراضاتی که اخیرا در غزه صورت گرفت و بدون خشونت هم بود آن را جور دیگر جلوه دادند و گفتند خشونت بار بود.

الیسون ویر یادآورشد: در خصوص خروج ترامپ از برجام در میان جمهوری خواهان و دموکراتهای مجلس آمریکا اختلاف نظر هست و با زیرکی و ظرافت گاهی خبرهایی پخش می شود که مخالف ترامپ است اما در کنار این مخالفتها مسائل هسته ای ایران را بزرگ نمایی می کنند تا به مخاطب اینگونه القا می شود که ایران دنبال سلاح هسته ای است.

وی گفت: پس از حوادث ۱۱ سپتامبر به غزه رفتم و وقتی رسانه ها از اتفاقات آنجا سوال کردند من واقعیتها را در مورد مردم فلسطین گفتم اما سانسور خبری شدید است و چیزی منتشر نشد.

الیسون ویر اضافه کرد: شما در آمریکا اگر علیه سیا و یا سازمان دفاعی آمریکا و یا ترامپ صحبت کنید و حتی فریاد بزنید کسی مانع نمی شود و ترسی هم ندارید اما وقتی پای اسرائیل مطرح باشد دیگر کسی جرات انتقاد هم ندارد.

نیمی از میلیاردرهای آمریکایی، یهودی هستند

این مولف و فعال ضد صهیونیستی در ادامه پرده از واقعیتی دیگر برداشت و افزود: نیمی از میلیاردرهای آمریکایی، یهودی هستند و روزانه ۱۰ میلیون دلار به اسرائیل کمک می کنند.

وی گفت: صهیونیست ها همه جا و در وب سایت و شبکه های اجتماعی و اینترنتی نفوذ دارند و ما هم به آنچه ایران گفته که اسرائیل ریشه همه جنایتهاست باور داریم که صهیونیست مشکلات زیادی در جهان ایجاد کرده است.