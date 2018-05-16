به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سلامی غروب چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان سمنان به مناسبت هفته ایثار و مقاومت به میزبانی دفتر وی، ضمن اشاره به برگزاری ۳۰۰ ساعت کلاس درس معارف دفاع مقدس در سطح استان طی این هفته، تأکید کرد: این کلاسها با حضور چهار هزار و ۶۰۰ دانشجو در ۵۰ موسسه آموزش عالی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی با معارف دفاع مقدس، آشنایی با مفاهیمی مانند شهادتطلبی، ایثار و مقاومت و همچنین ترویج ولایتمداری با همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان سمنان برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان، گفت: دوره آموزشی معارف دفاع مقدس برای ۲۰ هزار کارمند استان پیشبینیشده که در هفته ایثار و مقاومت با همکاری دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.
سلامی همچنین گفت: با همکاری بین بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و اداره کل آموزشوپرورش استان سمنان، هشت هزار دانشآموز این استان نیز به مناسبت سوم خرداد و ایام هفته مقاومت و ایثار، معارف دفاع مقدس را آموزش میبینند.
وی افزود: بیش از یکهزار برنامه در سراسر استان سمنان به مناسبت هفته مقاومت و ایثار اجرایی می شود.
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