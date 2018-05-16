تعدادی از شهرها و روستاهای کردستان با کمبود آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: از آنجا که امسال در کشور با بحران کم آبی مواجه هستیم و دراین راستا هم کارگروه ملی با عنوان سازگاری با کم آبی تشکیل شده است و در استان هم باید نهایت صرفه جویی در مصرف این مایه حیاتی را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: علی رغم اینکه استان ما از منابع آب فراوان برخوردار است متاسفانه برخی از شهرها و روستاهای ما با کمبود آب مواجه هستند واین جای تامل دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه کردستان از لحاظ بهره مندی از آب استان بیست وهفتم کشور است، بیان کرد: بخشی از منابع آبی که سرمایه اصلی برای توسعه کردستان است، از استان خارج شده و اگر مدیریت خوبی نداشته باشیم مابقی آن هم خارج خواهد شد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه وزارت نیرو دید منصفانه ای نسبت به استان ما نداشته است، گفت: لااقل خود ما باید نگاهی منصفانه و جدیت بیشتری در حفظ ومدیریت منابع آبی استان داشته باشیم.

مرادنیا با بیان اینکه عمل به مقررات در استان های مختلف کشورما متناسب رعایت نمی شود، اضافه کرد: مدیران استان ما فراتر از قانون در مقررات پیش رفته اند و چون خود را محدود کردند نتوانسته اند بخوبی از منابع آب موجود در استان استفاده کنند و این مسئله ای نگران کننده است.

وی بر ساماندهی قنات ها در سطح شهرهای استان تاکید کرد و اظهارداشت: علاوه بر این قنات ها می توان از پساب فاضلاب ها هم برای توسعه فضای سبز که نیازی ضروری است، استفاده کرد.